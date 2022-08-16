16.08.2022 14:35 Віталій Хінєвіч

Харківський університет запрошує прийняти участь у флешмобі

Флешмоб присвячений Дню Незалежності України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Повідомляється, що університет запрошує прийняти участь у флешмобі до Дня Незалежності України.

«Цього року ми, українці, відзначатимемо 31-й День Незалежності — свято, яке цього року набуло особливого сенсу й значення для кожного з нас на тлі щоденної боротьби та протистояння ворогові. Університет розпочинає флешмоб, приєднатися до якого запрошуємо всіх каразінців — від тих, хто навчає, до тих, хто навчається»-, зазначають у Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна.

Варто зазначити, що аби прийняти участь в конкурсі необхідно: заповнити коротку форму , завантажити власне фото, зроблене після повномасштабного вторгнення, коротко описати внесок у наближення перемоги.

«Наш внесок у перемогу безцінний, а тому дуже важливо закарбувати його. Ми створимо фотоколаж, на якому будете всі ви!», -розповіли в університеті.

Прийняти участь в конкурсі можна до 19 серпня і вже 24 серпня опублікують спільний результат всіх учасників.