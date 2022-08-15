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15.08.2022  17:30   Віталій Хінєвіч

Харків’ян запрошують привітати місто зі святом та виграти призи

Жителі міста можуть креативно привітати Харків з днем народження.

Конкурс до Дня міста Харкова
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що Управління у справах сім’ї та молоді оголошує розіграш до Дня міста, в якому харків’яни можуть креативно привітати Харків з днем народження та отримати за це подарунки.
 
За словами начальниці Управління у справах сім’ї та молоді Аліни Помазан, для участі у розіграші необхідно виконати такі умови:
 
  • записати відео з привітанням Харкова, розмістити його на власній сторінці в «Instagram» з хештегом #Харкову368 та відмітити @ussm_kh;
  • зробити репост публікації в сторіс з текстом «Вітаю Харків разом з @ussm_kh»;
  • бути підписаним на @ussm_kh.
Варто зазначити, що переможців буде визначено рандомно 23 серпня о 15:00. 
 
За перемогу в конкурсі учасники отримають призи, зокрема:
 
  • за перше місце– брендований рюкзак;
  • за друге – брендований Power Bank 10000 mAh;
  • за третє – брендовані бейсболку та пляшку для води.
Для детального ознайомлення з умовами розіграшу можна ознайомитися за посиланням
 
Нагадаємо, харків’ян закликають стати донорами крові.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, конкурс
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