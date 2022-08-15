15.08.2022 17:30 Віталій Хінєвіч

Харків’ян запрошують привітати місто зі святом та виграти призи

Жителі міста можуть креативно привітати Харків з днем народження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що Управління у справах сім’ї та молоді оголошує розіграш до Дня міста, в якому харків’яни можуть креативно привітати Харків з днем народження та отримати за це подарунки.

За словами начальниці Управління у справах сім’ї та молоді Аліни Помазан, для участі у розіграші необхідно виконати такі умови:

записати відео з привітанням Харкова, розмістити його на власній сторінці в «Instagram» з хештегом #Харкову368 та відмітити @ussm_kh;

зробити репост публікації в сторіс з текстом «Вітаю Харків разом з @ussm_kh»;

бути підписаним на @ussm_kh.

Варто зазначити, що переможців буде визначено рандомно 23 серпня о 15:00.

За перемогу в конкурсі учасники отримають призи, зокрема:

за перше місце– брендований рюкзак;

за друге – брендований Power Bank 10000 mAh;

за третє – брендовані бейсболку та пляшку для води.

Для детального ознайомлення з умовами розіграшу можна ознайомитися за посиланням