15.08.2022 17:30 Віталій Хінєвіч
Харків’ян запрошують привітати місто зі святом та виграти призи
Жителі міста можуть креативно привітати Харків з днем народження.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Харківську міську раду.
Повідомляється, що Управління у справах сім’ї та молоді оголошує розіграш до Дня міста, в якому харків’яни можуть креативно привітати Харків з днем народження та отримати за це подарунки.
За словами начальниці Управління у справах сім’ї та молоді Аліни Помазан, для участі у розіграші необхідно виконати такі умови:
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записати відео з привітанням Харкова, розмістити його на власній сторінці в «Instagram» з хештегом #Харкову368 та відмітити @ussm_kh;
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зробити репост публікації в сторіс з текстом «Вітаю Харків разом з @ussm_kh»;
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бути підписаним на @ussm_kh.
Варто зазначити, що переможців буде визначено рандомно 23 серпня о 15:00.
За перемогу в конкурсі учасники отримають призи, зокрема:
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за перше місце– брендований рюкзак;
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за друге – брендований Power Bank 10000 mAh;
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за третє – брендовані бейсболку та пляшку для води.
Для детального ознайомлення з умовами розіграшу можна ознайомитися за посиланням
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