15.08.2022 15:50 Віталій Хінєвіч

Харків’ян закликають стати донорами крові

Кожен охочий може стати донором крові.



Харків’ян закликають стати донорами крові



Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський обласний центр служби крові.

Повідомляється, що в Харкові запрошую донорів крові з 4 негативним резусом . Вперше за час війни закінчилися запаси донорської крові. Біологічний матеріал терміново потрібен для поранених солдатів та цивільних. Також кров потрібна людям, які отримали травми в побуті, потрапили в ДТП та вагітним.

«До нас за 3 дні прийшло 77 донорів з 4- групою. Це реально класно, ви нас чуєте і ми безмежно вдячні»,-зазначають в центрі.

Також, в центрі зазначають, що всі бажаючі допомогти з іншими групами крові можуть теж стати донорами.

Як стати донором крові, можна дізнатися на сторінці у Facebook Центру служби крові, або за номер телефону: +380 (95) 570 47 66.