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15.08.2022  15:50   Віталій Хінєвіч

Харків’ян закликають стати донорами крові

Кожен охочий може стати донором крові.


Харків’ян закликають стати донорами крові
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський обласний центр служби крові.
 
Повідомляється, що в Харкові запрошую донорів крові з 4 негативним резусом . Вперше за час війни закінчилися запаси донорської крові. Біологічний матеріал терміново потрібен для поранених солдатів та цивільних. Також кров потрібна людям, які отримали травми в побуті, потрапили в ДТП та вагітним.
 
«До нас за 3 дні прийшло 77 донорів з 4- групою. Це реально класно, ви нас чуєте і ми безмежно вдячні»,-зазначають в центрі.
 
Також, в центрі зазначають, що всі бажаючі допомогти з іншими групами крові можуть теж стати донорами.
 
Як стати донором крові, можна дізнатися на сторінці у Facebook Центру служби крові, або за номер телефону: +380 (95) 570 47 66.
 
Источник:   Харківський обласний центр служби крові
 Тэги:  харьков, донор
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