15.08.2022 17:05 Віталій Хінєвіч
Підприємців Харківської області запрошують пройти опитування
Анкету-опитування підготувала громадська організація «Асоціація приватних роботодавців».
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на ХОВА.
Повідомляється, що підприємців Харківської області закликають пройти опитування щодо стану мікробізнесу.
«Протягом 5 місяців після початку вторгнення росії в економіці Харківського регіону відбулися значні зміни. Бізнес зіткнувся з величезними проблемами та втратами. Але досягнення нашої перемоги неможливе без стійкого підприємницького середовища», – повідомили в Департаменті економіки і міжнародних відносин ХОВА.
Варто зазначити, що взяти участь в опитуванні підприємці можуть до 25 серпня, перейшовши за посиланням
.
Анкету-опитування підготувала громадська організація «Асоціація приватних роботодавців» для подальшого планування та розробки стратегії відновлення економіки області.
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