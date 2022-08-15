    
Главная Новини Харкова Бізнес Підприємців Харківської області запрошують пройти опитування
15.08.2022  17:05   Віталій Хінєвіч

Підприємців Харківської області запрошують пройти опитування

Анкету-опитування підготувала громадська організація «Асоціація приватних роботодавців».

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що підприємців Харківської області закликають пройти опитування щодо стану мікробізнесу.
 
 «Протягом  5 місяців після початку вторгнення росії в економіці Харківського регіону відбулися значні зміни. Бізнес зіткнувся з величезними проблемами та втратами. Але досягнення нашої перемоги неможливе без стійкого підприємницького середовища», – повідомили в Департаменті економіки і міжнародних відносин ХОВА.
 
Варто зазначити, що взяти участь в опитуванні підприємці можуть до 25 серпня, перейшовши за посиланням.
 
Анкету-опитування підготувала громадська організація «Асоціація приватних роботодавців» для подальшого планування та розробки стратегії відновлення економіки області.
 
Нагадаємо, ПриватБанк запустив в додатку нову послугу для фрілансерів.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, бизнес
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.08 ЖКГ Харківські комунальники відновили теплотрасу 15.08 Армія На Харківщині загарбники стріляють по своїх (відео) 15.08 Надзвичайні події У Харкові виявили коригувальника
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 