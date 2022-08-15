15.08.2022 16:40 Віталій Хінєвіч

ПриватБанк запустив в додатку нову послугу для фрілансерів

У травні ПриватБанк інтегрував сервіс Payoneer в Приват24.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ПриватБанк.

Повідомляється, що ПриватБанк разом з Payoneer запустили в Приват24 функцію «Запит платежу». Новий зручний спосіб отримувати оплату за виконані послуги дозволяє фрілансерам легко надіслати платіжний запит, а їх клієнтам – швидко здійснити оплату. Щоб виставити інвойс, тепер достатньо вибрати баланс та натиснути кнопку «Запитати платіж», запити на оплату можна надсилати компаніям у всьому світі.

«Наприклад, фрілансер може надіслати запит на оплату за послуги веб-розробки клієнту, якому він створює веб-сайт. Щойно ви заповните деталі свого запиту, ми надішлемо вашому клієнту електронний лист від вашого імені з інформацією про спосіб оплати (ви також отримаєте копію для обліку). Ваш клієнт може вибрати бажаний спосіб оплати та надіслати кошти безпосередньо на ваш аккаунт Payoneer», - говорить керівник напрямку переказів ПриватБанку Марія Страшко.

Також з 10 серпня 2022 року і до 10 лютого наступного року ПриватБанк та Payoneer запускають для українців акцію, в рамках якої будуть виплачувати 1 000 грн на картку та 50 дол США на аккаунт Payoneer клієнтам, які створили аккаунт через Приват24 після 28 квітня 2022 року та протягом одного з етапів акції переказали кошти з Payoneer на картку фізичної особи або валютний рахунок ФОП на суму від 1 000 долл США (в еквіваленті).

У травні ПриватБанк інтегрував сервіс Payoneer в Приват24 (моб і веб), що дозволило клієнтам швидко, зручно та без додаткових комісій переказувати кошти на рахунки та картки ПриватБанку. Інтеграція Payoneer в Приват24 дає клієнтам нові можливості та спрощує отримання платежів. Як зареєструватися та вивести кошти з Payoneer через Приват24 - на відео

Слід зазначити, що Payoneer (NASDAQ: PAYO) є світовим партнером у галузі цифрової комерції - де б ви не знаходились. Від безмежних платежів до безмежного зростання, Payoneer надає бізнесу на будь-якому ринку технології, зв’язки та впевненість для участі та процвітання у новій світовій економіці.