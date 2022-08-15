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15.08.2022  16:59   Дмитрий Колоней

Харківські комунальники відновили теплотрасу

Про це поінформували в КП «Харківські теплові мережі».


Харківські комунальники відновили теплотрасу
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на КП «Харківські теплові мережі», йде підготовка до опалювального сезону у всіх районах міста.
 
До запуску тепла залишилося 62 дні. Днями бригади замінили пошкоджену ворожою ракетою теплотрасу у Новобаварському районі та підготували до асфальтування проїжджу частину над нею. Також робітники завершили перекладання теплотраси великого діаметру у центрі міста.
 
В інших районах ведуться перекладки внутрішньоквартальних мереж. Також в інтенсивному режимі тривають відновлювальні роботи на джерелах теплопостачання - як постраждалих від обстрілів, так і тих, хто потребує ремонту за планом.
 
Як зазначили на підприємстві, особливу увагу працівники ХТС приділяють не лише тепломеханічному обладнанню, а й ремонту покрівель, а також благоустрою прилеглих територій.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, тепло, харьков
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