15.08.2022 16:59 Дмитрий Колоней

Харківські комунальники відновили теплотрасу

Про це поінформували в КП «Харківські теплові мережі».



Харківські комунальники відновили теплотрасу



Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на КП «Харківські теплові мережі», йде підготовка до опалювального сезону у всіх районах міста.

До запуску тепла залишилося 62 дні. Днями бригади замінили пошкоджену ворожою ракетою теплотрасу у Новобаварському районі та підготували до асфальтування проїжджу частину над нею. Також робітники завершили перекладання теплотраси великого діаметру у центрі міста.

В інших районах ведуться перекладки внутрішньоквартальних мереж. Також в інтенсивному режимі тривають відновлювальні роботи на джерелах теплопостачання - як постраждалих від обстрілів, так і тих, хто потребує ремонту за планом.

Як зазначили на підприємстві, особливу увагу працівники ХТС приділяють не лише тепломеханічному обладнанню, а й ремонту покрівель, а також благоустрою прилеглих територій.