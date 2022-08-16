16.08.2022 14:18 Рита Парфенова

Повітря у Харкові перевірили фахівці: результати

Оприлюднено дані моніторингу атмосферного повітря у місті Харкові на 15 серпня 2022 року.

Яким повітрям під час безперервних обстрілів дихає Харків, повідомили у державній установі «Харківський ОЦКПГ МОЗ України», передає РЕДПОСТ.



За інформацією фахівців, у Харкові є дві контрольні точки, з яких здійснюється забір проб для моніторингу стану атмосферного повітря для визначення фонових концентрацій хімічних речовин (сірчистий ангідрид, аміак, формальдегід, водень хлористий, хлор, фенол).



За період з 9 по 15 серпня 2022 року досліджено 240 проб атмосферного повітря. Встановлено, що всі вони відповідали встановленим нормам щодо вмісту зазначених речовин.



Нагадаємо, наскільки небезпечний радіаційний фон у місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.