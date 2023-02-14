На Харківщині підступна жінка ошукала друзів на десятки тисяч

14.02.2023 14:34 Дмитро Колонєй

Мещканка Харківщини чекає на суд за обвинуваченням у шахрайстві.

Наприклад, жінка зверталась з проханням позичити мобільний телефон та вигадувала для цього різні приводи. Декілька разів жінка пояснювала, що на її пристрої не працює інтернет, а їй терміново необхідно перерахувати гроші матері, а іншого разу озвучила іншу версію — начебто їй потрібно зробити телефонний дзвінок.

Отримавши таким чином доступ до пристрою та банківського застосунку, встановленому на ньому, перерахувала гроші з картки на картку своєї знайомої