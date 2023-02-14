14.02.2023 14:34 Дмитро Колонєй
На Харківщині підступна жінка ошукала друзів на десятки тисяч
Мещканка Харківщини чекає на суд за обвинуваченням у шахрайстві.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції
та Харківську обласну прокуратуру
, на Харківщині 27-річна жінка збагачувалась за рахунок своїх довірливих друзів. Мешканка смт Козача Лопань брала в них у тимчасове використання під різними приводами їхні банківські картки а потім таємно перераховувала з них гроші.
Наприклад, жінка зверталась з проханням позичити мобільний телефон та вигадувала для цього різні приводи. Декілька разів жінка пояснювала, що на її пристрої не працює інтернет, а їй терміново необхідно перерахувати гроші матері, а іншого разу озвучила іншу версію — начебто їй потрібно зробити телефонний дзвінок.
Отримавши таким чином доступ до пристрою та банківського застосунку, встановленому на ньому, перерахувала гроші з картки на картку своєї знайомої
Таким чином вона збагатилася на майже 150 тисяч гривень.
Досудове розслідування по справі про таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно, в умовах воєнного стану завершилося
Жінці загрожує тюремне ув’язнення строком до 8 років.
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