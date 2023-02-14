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14.02.2023  14:34   Дмитро Колонєй

На Харківщині підступна жінка ошукала друзів на десятки тисяч

Мещканка Харківщини чекає на суд за обвинуваченням у шахрайстві.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції та Харківську обласну прокуратуру, на Харківщині 27-річна жінка збагачувалась за рахунок своїх довірливих друзів. Мешканка смт Козача Лопань брала в них у тимчасове використання під різними приводами їхні банківські картки а потім таємно перераховувала з них гроші.
 
Наприклад, жінка зверталась з проханням позичити мобільний телефон та вигадувала для цього різні приводи. Декілька разів жінка пояснювала, що на її пристрої не працює інтернет, а їй терміново необхідно перерахувати гроші матері, а іншого разу озвучила іншу версію — начебто їй потрібно зробити телефонний дзвінок. 
 
Отримавши таким чином доступ до пристрою та банківського застосунку, встановленому на ньому, перерахувала гроші з картки на картку своєї знайомої
 
 
Таким чином вона збагатилася на майже 150 тисяч гривень.
 
Досудове розслідування по справі про таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно, в умовах воєнного стану завершилося
 
Жінці загрожує тюремне ув’язнення строком до 8 років.
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  афера, шахрайка, харьков, харків
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