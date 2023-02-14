    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові зловили крадія та підозрілого чоловіка з золотом
14.02.2023  09:37   Рита Парфенова

У Харкові зловили крадія та підозрілого чоловіка з золотом

В умовах воєнного стану поліцейські Харкова розкривають майнові злочини.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківській області.

Близько опівночі за порушення комендантської години патрульні зупинили по вулиці Свободи у Харкові 29-річного чоловіка. Під час перевірки у нього були виявлені золоті прикраси, походження яких він пояснити не зміг. Для з’ясування обставин події громадянина доставили до відділу поліції.

Працівники кримінальної поліції викрили 25-річного чоловіка у крадіжці  документів та банківських карток, що належать харків’янці.

Крім того поліцейські виявили на одній з харківських вулиць чоловіка 32 років, який знаходиться у розшуку поліцією Одещини як особа, що переховується від суду за вчинення шахрайства.



 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  крадіжка, поліція, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.02 Надзвичайні події Мешканець Харківщині пограбував зруйновану обстрілом домівку односільчанки 01.02 Надзвичайні події У метро Харкова затримали вора 29.01 Надзвичайні події На Харківщині з держпідприємства вкрали кілька тонн пального (фото)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 