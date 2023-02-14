14.02.2023 09:37 Рита Парфенова

У Харкові зловили крадія та підозрілого чоловіка з золотом

В умовах воєнного стану поліцейські Харкова розкривають майнові злочини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківській області.

Близько опівночі за порушення комендантської години патрульні зупинили по вулиці Свободи у Харкові 29-річного чоловіка. Під час перевірки у нього були виявлені золоті прикраси, походження яких він пояснити не зміг. Для з’ясування обставин події громадянина доставили до відділу поліції.



Працівники кримінальної поліції викрили 25-річного чоловіка у крадіжці документів та банківських карток, що належать харків’янці.

Крім того поліцейські виявили на одній з харківських вулиць чоловіка 32 років, який знаходиться у розшуку поліцією Одещини як особа, що переховується від суду за вчинення шахрайства.









