У Харкові зловили крадія та підозрілого чоловіка з золотом

В умовах воєнного стану поліцейські Харкова розкривають майнові злочини.
Близько опівночі за порушення комендантської години патрульні зупинили по вулиці Свободи у Харкові 29-річного чоловіка. Під час перевірки у нього були виявлені золоті прикраси, походження яких він пояснити не зміг. Для з’ясування обставин події громадянина доставили до відділу поліції.
Працівники кримінальної поліції викрили 25-річного чоловіка у крадіжці документів та банківських карток, що належать харків’янці.
Крім того поліцейські виявили на одній з харківських вулиць чоловіка 32 років, який знаходиться у розшуку поліцією Одещини як особа, що переховується від суду за вчинення шахрайства.
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Якщо вас осяяла якась раптова ідея, варто прислухатися до неї. Сьогодні ви маєте всі шанси впустити у своє життя щось нове та інтригуюче.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом дня сніг, з дощем. Налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина. На дорогах ожеледиця.
Сьогодні відзначають найромантичніше свято року – День усіх закоханих.
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