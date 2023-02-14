14.02.2023 10:02 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 14 лютого

У період з 11 по 13 лютого офіційно зареєстровано 3 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 10 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 547 осіб. Одужало 308 970 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 267 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.



Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. У Харківському районі діагноз підтвердився у 4 осіб (із них три – мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Красноградському, по одному - в Ізюмському та Лозівському районах області.



Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на грип та вірусні інфекції у Харкові та області.







