Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 14 лютого

У період з 11 по 13 лютого офіційно зареєстровано 3 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за три доби у Харкові та області діагностували 10 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 547 осіб. Одужало 308 970 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 267 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. У Харківському районі діагноз підтвердився у 4 осіб (із них три – мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Красноградському, по одному - в Ізюмському та Лозівському районах області.
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