    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 14 лютого
14.02.2023  10:02   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 14 лютого

У період з 11 по 13 лютого офіційно зареєстровано 3 випадки зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 10 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 547 осіб. Одужало 308 970 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 267 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. У Харківському районі діагноз підтвердився у 4 осіб (із них три – мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Красноградському, по одному - в Ізюмському та Лозівському районах області.

Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на грип та вірусні інфекції у Харкові та області.


 

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.02 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 11 лютого 10.02 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 10 лютого 09.02 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 лютого
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 