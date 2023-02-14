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14.02.2023  10:39   Рита Парфенова

Наслідки обстрілів Харківщини 13 лютого (фото)

Харківська поліція документує злочини російських військових.

Наслідки обстрілів Харківщини 13 лютого 2003 року
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківській області.
 
13 лютого під ворожим вогнем опинилися села та міста на Куп’янському, Харківському та Чугуївському напрямку.
 
Протягом доби окупанти кілька разів обстріляли місто Вовчанськ.
 
Від ворожого вогню постраждали шість будинків, місцеві підприємства, магазин, кафе, торгові павільйони.
 
Наслідки обстрілів Харківщини 13 лютого 2003 року Наслідки обстрілів Харківщини 13 лютого 2003 року
 
Ще кілька будинків зазнали руйнувань в результаті атаки на місто Куп’янськ.
 
Залишилися без свого майна мешканці смт Дворічна, селищ Подоли та Масютівка.
 
Серед місцевого населення ніхто не постраждав.
 
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.
 
Наслідки обстрілів Харківщини 13 лютого 2003 року

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 13 по 14 лютого 2023 року зафіксовано дві пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, харьков, агрессия россии
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