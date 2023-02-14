14.02.2023 10:39 Рита Парфенова

Наслідки обстрілів Харківщини 13 лютого (фото)

Харківська поліція документує злочини російських військових.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківській області.

13 лютого під ворожим вогнем опинилися села та міста на Куп’янському, Харківському та Чугуївському напрямку.

Протягом доби окупанти кілька разів обстріляли місто Вовчанськ.

Від ворожого вогню постраждали шість будинків, місцеві підприємства, магазин, кафе, торгові павільйони.

Ще кілька будинків зазнали руйнувань в результаті атаки на місто Куп’янськ.

Залишилися без свого майна мешканці смт Дворічна, селищ Подоли та Масютівка.

Серед місцевого населення ніхто не постраждав.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 13 по 14 лютого 2023 року зафіксовано дві пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



