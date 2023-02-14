14.02.2023 08:59 Рита Парфенова

Харків на ранок 14 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 13 по 14 лютого 2023 року зафіксовано дві пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 14 лютого.

Пожежи внаслідок обстрілів сталися у Куп’янському районі області.



Близько шостої години ранку 13 лутого ворог завдав чергового артилерійського удару по приватному секторі м. Куп’янська. На одному з приватних дворів трапилась пожежа на площі 40 кв.м. Силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС вогонь був оперативно ліквідований вже о 07:15.



Друга пожежа, спричинена ворогом, трапилась того ж дня о 17:39 у с. Подоли Куп'янської громади. Там горів приватний будинок на площі 100 кв.м. О 19:00 рятувальники 44-ї ДРПЧ локалізували вогонь, але потім були змушені повернутися до місця постійної дислокації у зв’язку з повторними обстрілами.



Також рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет:

у місті Куп’янськ пошкоджені шість приватних домоволодінь і житлова двоповерхівка;

у селищі Дворічне пошкоджений житловий будинок, знищена господарча споруда;

у місті Вовчанськ пошкоджень та руйнацій зазнали шість приватних осель, шість виробничих та комерційних закладів;

у селі Синельникове пошкоджені два приватних будинки;

у селі Лиман ушкоджень зазнало приватне домогосподарство.

Загалом за добу з 13 по 14 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинив ворог своїми обстрілами;

4 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – інший виїзд.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 40 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 4 тонни питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 13 по 14 лютого ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківської області.





Источник: ДУ ДСНС

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