Харків на ранок 14 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 13 по 14 лютого 2023 року зафіксовано дві пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 14 лютого.
Пожежи внаслідок обстрілів сталися у Куп’янському районі області.
Близько шостої години ранку 13 лутого ворог завдав чергового артилерійського удару по приватному секторі м. Куп’янська. На одному з приватних дворів трапилась пожежа на площі 40 кв.м. Силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС вогонь був оперативно ліквідований вже о 07:15.
Друга пожежа, спричинена ворогом, трапилась того ж дня о 17:39 у с. Подоли Куп'янської громади. Там горів приватний будинок на площі 100 кв.м. О 19:00 рятувальники 44-ї ДРПЧ локалізували вогонь, але потім були змушені повернутися до місця постійної дислокації у зв’язку з повторними обстрілами.
Також рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет:
Загалом за добу з 13 по 14 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 40 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 4 тонни питної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 13 по 14 лютого ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківської області.
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