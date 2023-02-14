14.02.2023 08:29 Рита Парфенова

Військові рф обстрілюють Харківщину: є влучання в будівлю Укртелекому, сільский клуб та приватні будинки

Протягом доби з 13 по 14 лютого ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. Від ворожої агресії страждають міста та села Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.

Вночі окупанти били по селу Моначинівка Куп'янського району. Пошкоджено будівлю сільського клубу. На щастя, без постраждалих.



Найбільше від обстрілів потерпає м. Вовчанськ Чугуївського району. Там за добу пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, вітрини торговельних павільйонів та магазинів, будівлі об'єкту цивільної промисловості, адмінбудівля "Укртелекому".



У Куп'янську, смт Дворічна та навколишніх селах пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди.



В області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля села Нова Гусарівка на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався 46-річний працівник "Харківобленерго". Госпіталізований у важкому стані.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби наші воїни відбили атаку окупантів в районі села Гряниківка Дворічанської громади.



