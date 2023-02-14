Про стан бойових дій у Харківській області на 14 лютого

Протягом минулої доби військові рф обстріляли з реактивних систем залпового вогню цивільні об’єкти Харківської області.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, минулої доби наші воїни відбили атаку окупантів в районі села Гряниківка Дворічанської громади.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. Зазнає значних втрат. Збройні Сили України вживають додаткових заходів для посилення оборони. На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Протягом доби з 13 по 14 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 18 населеним пунктам Харківщини.
Обстрілів з танків, мінометів та артилерії зазнали райони міст та селищ:
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Якщо вас осяяла якась раптова ідея, варто прислухатися до неї. Сьогодні ви маєте всі шанси впустити у своє життя щось нове та інтригуюче.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом дня сніг, з дощем. Налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина. На дорогах ожеледиця.
Сьогодні відзначають найромантичніше свято року – День усіх закоханих.
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