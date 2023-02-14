14.02.2023 08:08 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 14 лютого

Протягом минулої доби військові рф обстріляли з реактивних систем залпового вогню цивільні об’єкти Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, минулої доби наші воїни відбили атаку окупантів в районі села Гряниківка Дворічанської громади.



Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. Зазнає значних втрат. Збройні Сили України вживають додаткових заходів для посилення оборони. На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Протягом доби з 13 по 14 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 18 населеним пунктам Харківщини.



Обстрілів з танків, мінометів та артилерії зазнали райони міст та селищ:

Берестове,

Ветеринарне,

Вишневе,

Вовчанськ,

Дворічанське.

Дворічна,

Кислівка,

Красне,

Крохмальне,

Куп’янськ,

Масютівка,

Новомлинськ,

Піщане,

Синьківка,

Степова,

Табаївка,

Чернещина.

Раніше РЕДПОСТ писав, що зранку 13 лютого військові рф завдали удар по місту Куп'янськ на Харківщині.



