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14.02.2023  11:12   Рита Парфенова

Про відключення світла у Харкові розповіли в Укренерго

У Харкові та области 14 лютого не планується застосування графіків тимчасового відключення світла.


Фото з відкритих джерел
відключення світла
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

За даними компанії, в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.

«Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень», – повідомили в «Укренерго».

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська область додана до списку регіонів України, де фіксується гірша ситуація з електроенергією.

 


Источник:   Укренерго
 Тэги:  відключення світла, харків, харьков
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