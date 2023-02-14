Про відключення світла у Харкові розповіли в Укренерго

У Харкові та области 14 лютого не планується застосування графіків тимчасового відключення світла.
За даними компанії, в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.
«Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень», – повідомили в «Укренерго».
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська область додана до списку регіонів України, де фіксується гірша ситуація з електроенергією.
Комментариев: 0
Якщо вас осяяла якась раптова ідея, варто прислухатися до неї. Сьогодні ви маєте всі шанси впустити у своє життя щось нове та інтригуюче.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом дня сніг, з дощем. Налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина. На дорогах ожеледиця.
Сьогодні відзначають найромантичніше свято року – День усіх закоханих.
влажность:
давление:
ветер: