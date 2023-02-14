14.02.2023 11:12 Рита Парфенова

Про відключення світла у Харкові розповіли в Укренерго

У Харкові та области 14 лютого не планується застосування графіків тимчасового відключення світла.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

За даними компанії, в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.



«Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень», – повідомили в «Укренерго».

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська область додана до списку регіонів України, де фіксується гірша ситуація з електроенергією.



