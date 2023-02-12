12.02.2023 12:45 Рита Парфенова

Зниклу дівчинку-підлітка знайшли в одному з під’їздів Харкова

Неповнолітню харків’янку, яка посварилася з батьками та не повернулася додому, знайшли правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, 11 лютого о 18:30 до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про зникнення 13-річної дівчини. За словами заявниці, донька пішла до магазину та не повернулася. Телефон з собою не взяла. Жінка сама розпочала пошуки, але усі спроби виявилися марними.

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На пошуки дитини негайно був орієнтований особовий склад райуправління, зокрема оперативників кримінальної поліції, інспекторів ювенальної превенції та дільничних офіцерів поліції.



Поліцейські системно перевіряли прилеглу територію біля місця проживання зниклої та опитували громадян щодо встановлення можливих свідків. Один чоловік повідомив, що бачив схожу дівчину в під’їзді будинку в Салтівському районі. Правоохоронці негайно прибули за вказаною адресою та виявили неповнолітню, яка провела там ніч. Жертвою злочину дитина не стала, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Неповнолітню передали матері. За її словами, вона пішла з дому через небажання батьків придбати їй новий мобільний телефон.

Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз'яснювальну роботу та склали протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



