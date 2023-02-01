01.02.2023 19:29 Дмитро Колонєй

Погоня за втікачкою: підлітка з Харкова знайшли за сотні кілометрів від домівки

Тінейджерка з Харкова зникла з квартири у невідомому напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 1 лютого 2023 року о 13:05 до харківських правоохоронців звернулася жінка з проханням знайти її 13-річну доньку. Дівчина вийшла з квартири поки матері не було вдома без дозволу та зникла у невідомому напрямку. На телефонні дзвінки не відповідала. Жінка сама розпочала пошуки, але усі спроби виявилися марними.

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Поліцейські за лічені години з початку знайшли свідків, які бачили як дівчина сідала у таксі, потім встановили номерні знаки й особу водія. При зустрічі иаксист підтвердив, що відвозив дівчину на автобусний вокзал. Переглянувши відеозаписи з камер спостереження, правоохоронці встановили рейс, на який сіла неповнолітня. Зв’язавшись телефоном з водієм автобуса, було остаточно встановлено, що неповнолітня дійсно перебуває на цьому рейсі та направляється до Дніпра.

У тісній взаємодії з працівниками ГУНП у Дніпропетровській області дівчину затримали та у супроводі правоохоронців направили до Харкова. Жертвою злочину дитина не стала, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз'яснювальну роботу та склали протокол.



