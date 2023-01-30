    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові розшукували зниклого безвісті підлітка
30.01.2023  18:47   Дмитро Колонєй

У Харкові розшукували зниклого безвісті підлітка

Підліток у Харкові побіг від матері у невідомому напрямку.


У Харкові розшукували зниклого безвісті підлітка
Знайшли біля залізничних колій хлопця, який зник безвісті у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, у Харкові до поліції звернулася жінка з проханням знайти її 16-річного сина, який зник. Хлопец із розладом розвитку. побіг від матері у невідомому напрямку під час прогулянки й жінка втратила його з поля зору.
 
 
Менше ніж за годину дільничні офіцери поліції разом з працівниками ювенальної превенції виявили підлітка на вулиці Беркоса поблизу залізничних колій. Жертвою злочину дитина не стала, його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Правоохоронці передали хлопчину жінці та провели з родиною роз’яснювальну роботу.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині поліцейські знайшли 9-річного хлопчика, котрий довго не виходив на зв'язок
 

 


Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  розшук, зник хлопець, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.01 Надзвичайні події На Харківщині поліцейські знайшли 9-річного хлопчика, котрий довго не виходив на зв'язок
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 