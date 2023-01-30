30.01.2023 18:47 Дмитро Колонєй

У Харкові розшукували зниклого безвісті підлітка

Підліток у Харкові побіг від матері у невідомому напрямку.



У Харкові розшукували зниклого безвісті підлітка



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, у Харкові до поліції звернулася жінка з проханням знайти її 16-річного сина, який зник. Хлопец із розладом розвитку. побіг від матері у невідомому напрямку під час прогулянки й жінка втратила його з поля зору.

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Менше ніж за годину дільничні офіцери поліції разом з працівниками ювенальної превенції виявили підлітка на вулиці Беркоса поблизу залізничних колій. Жертвою злочину дитина не стала, його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Правоохоронці передали хлопчину жінці та провели з родиною роз’яснювальну роботу.



