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30.01.2023  18:12   Дмитро Колонєй

У Харкові відзначили річницю каразінського університету (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов привітав каразінців на урочистому засіданні з нагоди 218-ї річниці закладу


У Харкові відзначили річницю каразінського університету (фото)
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, у Харкові відбулося урочисте засідання Вченої ради Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна з нагоди 218-ї річниці від дня відкриття.
 
У заході взяли участь представники міської та обласної влади, члени наглядової ради університету, колектив вишу та ін.
 
Каразінців привітав міський голова Ігор Терехов. Він підкреслив, що минулий рік був одним із найскладніших за всю історію вишу, але, попри страшні виклики, ракетні обстріли та значні руйнування, університет залишається флагманом вищої освіти України.
 
Відзначили річницю каразінського університету у Харкові
 
«Каразінський університет прославляє Харків далеко за його межами. Ми щиро пишаємося успіхами випускників, студентів, дякуємо викладачам за внесок у виховання справжніх патріотів та схиляємо голову перед кожним, кого виховав цей виш, хто захищає наше місто та всю Україну від російської збройної агресії та працює на перемогу в тилу. Я впевнений, що вже незабаром спільними зусиллями ми відбудуємо університет і повернемо студентів у рідні каразінські стіни», - зазначив Ігор Терехов.
 
Відзначили річницю каразінського університету у Харкові
 
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  ігор терехов, університет каразіна, харьков
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