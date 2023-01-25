25.01.2023 08:41 Рита Парфенова

На Харківщині поліцейські знайшли 9-річного хлопчика, котрий довго не виходив на зв'язок

У Харківській області правоохоронці у стислі терміни відшукали зниклу дитину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативне зведення ГУ Нацполіції.

Подія сталася у селищі Слобожанське. Місцева мешканка заявила про зникнення свого 9-річного сина, який пішов на прогулянку та тривалий час не виходить на зв’язок.

Поліцейські оперативно відреагували на звернення. Правоохоронці швидко розшукали дитину та повернули додому.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розшукали хлопчика, який самостійно пішов та зник у невідомому напрямку.



