На Харківщині поліцейські знайшли 9-річного хлопчика, котрий довго не виходив на зв'язок

У Харківській області правоохоронці у стислі терміни відшукали зниклу дитину.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативне зведення ГУ Нацполіції.
Подія сталася у селищі Слобожанське. Місцева мешканка заявила про зникнення свого 9-річного сина, який пішов на прогулянку та тривалий час не виходить на зв’язок.
Поліцейські оперативно відреагували на звернення. Правоохоронці швидко розшукали дитину та повернули додому.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розшукали хлопчика, який самостійно пішов та зник у невідомому напрямку.
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