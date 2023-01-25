Харків на ранок 25 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 24 по 25 січня 2023 року не зафіксован пожеж, спричинених обстрілами з боку окупаційних військ росії.
Проте чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку територій, які постраждали від ворожий обстрілів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 25 січня.
Рятувальники виїжджали на перевірку територій:
Виявлено пошкодження 3-х приватних домоволодінь, оздоровчого комплексу та електромережі. Постраждалих і пожеж не зафіксовано.
Загалом за добу з 24 по 25 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативні виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 430 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма, а також селища Великий Бурлук рятувальники доставили 20 тонн питної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 24 по 25 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.
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