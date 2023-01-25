25.01.2023 08:26 Рита Парфенова

Харків на ранок 25 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 24 по 25 січня 2023 року не зафіксован пожеж, спричинених обстрілами з боку окупаційних військ росії.



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Проте чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку територій, які постраждали від ворожий обстрілів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 25 січня.

Рятувальники виїжджали на перевірку територій:

селище Куп’янськ-Вузловий,

селище Дворічна,

м. Куп’янськ

м. Вовчанськ.

Виявлено пошкодження 3-х приватних домоволодінь, оздоровчого комплексу та електромережі. Постраждалих і пожеж не зафіксовано.

Загалом за добу з 24 по 25 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативні виїзди, з яких:

14 – на ліквідацію пожеж;

15 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 430 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма, а також селища Великий Бурлук рятувальники доставили 20 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 24 по 25 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.



