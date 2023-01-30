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30.01.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові знайшли масло фейкового виробника

На упаковці вказано неправильну назву виробника.

масло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Повідомляється, що ТОВ ФІРМА «АПРЕЛЬ» звернулось до Держпродспоживслужби стосовно виявлення в реалізації підробки на продукцію їхнього виробництва, а саме: масла солодковершкового екстра 82,5%.
 
Як зазначено у зверненні, на упаковці неправильно вказано назву самого підприємства-виробника (ТОВ «Фірма Апрель» замість ТОВ ФІРМА «АПРЕЛЬ»).
 
Також, на упаковці промаркована дата виробництва – 31.03.2023.
 
«У разі виявлення фактів реалізації підробленого масла солодковершкового екстра 82,5% фейкового виробника ТОВ «Фірма Апрель» просимо інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області (зазначати суб’єкт господарювання, який проводив реалізацію, адресу місця реалізації, супровідні документи до самого харчового продукту, чеки про купівлю такого продукту)»,- зазначили в Держпродспоживслужбі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'ян попередили про небезпечний імпортний продукт.
 

Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  події, харьков, харків, масло
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