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30.01.2023  15:46   Дмитро Колонєй

Під Харковом староста села робив кар‘єру, служачи окупантам

Чекає на суд чолвік, який співапвцював з ворогом під Харковом.

Судитимуть старосту села, який служив окупантам на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, староста одного з сіл Куп’янського району пішов на співпрацю з російськими загарбниками та встиг побудувати собі «кар‘єру», став у квітні 2022 року «и.о. помощника начальника Кондрашевского териториального отдела ВГА Купянского района Харьковской области» при окупаційній адміністрації держави-агресора.
 
 
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.
 
Судитимуть старосту села, який служив окупантам на Харківщині
 
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, староста, харьков
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