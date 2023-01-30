30.01.2023 15:46 Дмитро Колонєй

Під Харковом староста села робив кар‘єру, служачи окупантам

Чекає на суд чолвік, який співапвцював з ворогом під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, староста одного з сіл Куп’янського району пішов на співпрацю з російськими загарбниками та встиг побудувати собі «кар‘єру», став у квітні 2022 року «и.о. помощника начальника Кондрашевского териториального отдела ВГА Купянского района Харьковской области» при окупаційній адміністрації держави-агресора.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.



