30.01.2023 09:47 Рита Парфенова

У Харкові затримали коригувальника рф біля важливого для життєдіяльності міста об’єкта

Російський агент, який коригував ракетні удари по Харкову та збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території міста, затриманий співробітниками СБУ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Службу безпеки України.



Співробітники СБУ затримали російського агента поблизу міського об’єкта критичної інфраструктури на спробі чергового збору закритих даних для агресора.



За даними слідства, ворожим поплічником виявився безробітний місцевий житель, якого представник рф залучив до протиправної діяльності у листопаді минулого року.



Для виконання завдань ворога агент обходив територію міста і приховано спостерігав за підрозділами українських захисників, а також фіксував їхні локації.



Отримані відомості переправляв російським окупантам у вигляді електронних координат та відміток на карті через месенджер "Телеграм".



Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по обласному центру.



Під час слідчих дій у зловмисника виявлено смартфон із доказами листування з агресором.



Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ).



Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Затриманому загрожує покарання до 12 років ув’язнення.



Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час перевірки автомобілів на вулицях Харкова затримано імовірного коригувальника який знимав адмінбудівлі з геолокацією.



