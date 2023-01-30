30.01.2023 09:30 Рита Парфенова

Ворог обстріляв приватні будинки, магазини, господарчі споруди: як минула доба в Харківській області

Протягом доби 29 січня одна людина отримала поранення внаслідок ворожих дій на території Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це в ранковому зведенні розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, 41-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу міста Куп'янськ Харківської області. Медики оцінюють стан постраждалого як середньої тяжкості.



Загалом, за словами очільника ХОВА, ворожих обстрілів зазнали прикордонні населені пункти трьох районів області – Куп'янського, Чугуївського та Харківського. Під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші міста і села. Пошкоджено приватні будинки, магазини, господарчі споруди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 29 січня в чотириповерховий житловий будинок в Київскому районі міста поцілила ракета С300, яка була випущена з території Бєлгородської області. В результаті влучання ракети в будинок одна жінка загинула, ще один чоловік зазнав поранень.



