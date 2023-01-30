Харків на ранок 29 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові за добу з 29 по 30 січня 2023 року зафіксована пожежа, яка виникла внаслідок обстрілів.
29 січня близько 23:00 в житловий чотирьохповерховий будинок, розташований в центрі Харкова, влучила російська ракета С300. Зруйновано дах і верхній поверх будинку. Виникла пожежа на площі 450 кв.м. Загинула літня жінка. 3 людей отримали поранення, 1 з них врятували рятувальники.
Загалом за добу з 29 по 30 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, з яких:
13 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких виникла внаслідок ракетного терору;
5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
4 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 вибухонебезпечних предмети.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тонн питної води.
Раніше РЕДПОСТ публікував фото та відео з місця ракетного удару по чотириповерховому житловому будинку в Київскому районі Харкова.
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