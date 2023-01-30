30.01.2023 09:11 Рита Парфенова

Харків на ранок 29 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові за добу з 29 по 30 січня 2023 року зафіксована пожежа, яка виникла внаслідок обстрілів.



facebook.com/DSNSKHARKIV

29 січня близько 23:00 в житловий чотирьохповерховий будинок, розташований в центрі Харкова, влучила російська ракета С300. Зруйновано дах і верхній поверх будинку. Виникла пожежа на площі 450 кв.м. Загинула літня жінка. 3 людей отримали поранення, 1 з них врятували рятувальники.



Загалом за добу з 29 по 30 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких виникла внаслідок ракетного терору;

5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

4 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 вибухонебезпечних предмети.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ публікував фото та відео з місця ракетного удару по чотириповерховому житловому будинку в Київскому районі Харкова.



