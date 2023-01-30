    
Главная Фото Надзвичайні події та кримінал Як виглядає будинок у центрі Харкова після ракетного удару (фоторепортаж)
30.01.2023  08:19   Рита Парфенова

Як виглядає будинок у центрі Харкова після ракетного удару (фоторепортаж)

Об одинадцятій годині вечора 29 січня ракетою, яка була запущена з Бєлгородської області рф, зруйнований житловий будинок центральній частині Харкова.


фото: Василь Голосний

На місці прильоту ракети в житловий будинок в Київському районі міста зранку працюють комунальні служби, передає кореспондент РЕДПОСТ.

Робітники наводять лад на навколо, відновлюють комунікації: обірвані електричні дроти тощо.

Раніше РЕДПОСТ писав, що , в чотириповерховий житловий будинок в Київскому районі міста поцілила ракета С300, яка була випущена з території Бєлгородської області. В результаті влучання ракети в будинок одна жінка загинула, ще один чоловік зазнав поранень.

Фотогалерея

будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар будинок у центрі Харкова після ракетного удар

Тэги:  обстріл, харків, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.01 Надзвичайні події У житловому будинку у Харкові, в який влучила ракета, тривають рятувальні роботи, – ХОВА 30.01 ВІДЕО Ракета влучила в житловий будинок у Харкові: Ігор Терехов повідомив подробиці обстрілу (відео) 29.01 Надзвичайні події Більше 10 обстріляних будинків, підприємств та гаражів: фото наслідків ворожих обстрілів за минулу добу
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 