Як виглядає будинок у центрі Харкова після ракетного удару (фоторепортаж)

Об одинадцятій годині вечора 29 січня ракетою, яка була запущена з Бєлгородської області рф, зруйнований житловий будинок центральній частині Харкова.
На місці прильоту ракети в житловий будинок в Київському районі міста зранку працюють комунальні служби, передає кореспондент РЕДПОСТ.
Робітники наводять лад на навколо, відновлюють комунікації: обірвані електричні дроти тощо.
Раніше РЕДПОСТ писав, що , в чотириповерховий житловий будинок в Київскому районі міста поцілила ракета С300, яка була випущена з території Бєлгородської області. В результаті влучання ракети в будинок одна жінка загинула, ще один чоловік зазнав поранень.
Нестабільний в емоційному плані день принесе чимало несподіванок та сюрпризів. Можливі різкі перепади настрою і навіть дивні почуття та бажання.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
В Україні 30 січня відзначається День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ.
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