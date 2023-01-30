30.01.2023 08:19 Рита Парфенова

Як виглядає будинок у центрі Харкова після ракетного удару (фоторепортаж)

Об одинадцятій годині вечора 29 січня ракетою, яка була запущена з Бєлгородської області рф, зруйнований житловий будинок центральній частині Харкова.



фото: Василь Голосний

На місці прильоту ракети в житловий будинок в Київському районі міста зранку працюють комунальні служби, передає кореспондент РЕДПОСТ.



Робітники наводять лад на навколо, відновлюють комунікації: обірвані електричні дроти тощо.



Раніше РЕДПОСТ писав, що , в чотириповерховий житловий будинок в Київскому районі міста поцілила ракета С300, яка була випущена з території Бєлгородської області. В результаті влучання ракети в будинок одна жінка загинула, ще один чоловік зазнав поранень.

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