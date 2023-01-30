30.01.2023 08:45 Рита Парфенова

Протягом доби окупанти обстріляли 23 населені пункти Харківської області

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобідському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Противник, протягом минулої доби, завдав ракетний удар по Харкову. Є поранені та загибла серед мирного населення.



На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. З мінометів та артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів:

Одноробівка,

Червона Зоря,

Ветеринарне,

Стрілеча,

Глибоке,

Зелене,

Нескучне,

Тернова,

Стариця,

Верхня Писарівка,

Огірцеве,

Вовчанськ,

Бударки,

Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів:

Дворічна,

Вільшана,

Синьківка,

Петропавлівка,

Піщане,

Крохмальне,

Берестове,

Зелений Гай,

Вишневе.

Раніше РЕДПОСТ писав, що , в чотириповерховий житловий будинок в Київскому районі міста поцілила ракета С300, яка була випущена з території Бєлгородської області.



