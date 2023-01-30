Протягом доби окупанти обстріляли 23 населені пункти Харківської області

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобідському та Куп’янському напрямках.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Противник, протягом минулої доби, завдав ракетний удар по Харкову. Є поранені та загибла серед мирного населення.
На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. З мінометів та артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів:
Раніше РЕДПОСТ писав, що , в чотириповерховий житловий будинок в Київскому районі міста поцілила ракета С300, яка була випущена з території Бєлгородської області.
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