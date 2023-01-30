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30.01.2023  08:45   Рита Парфенова

Протягом доби окупанти обстріляли 23 населені пункти Харківської області

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобідському та Куп’янському напрямках.

Війна в Україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Противник, протягом минулої доби, завдав ракетний удар по Харкову. Є поранені та загибла серед мирного населення.

На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. З мінометів та артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів:

  • Одноробівка,
  • Червона Зоря,
  • Ветеринарне,
  • Стрілеча,
  • Глибоке,
  • Зелене,
  • Нескучне,
  • Тернова,
  • Стариця,
  • Верхня Писарівка,
  • Огірцеве,
  • Вовчанськ,
  • Бударки,
  • Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів:

  • Дворічна,
  • Вільшана,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Піщане,
  • Крохмальне,
  • Берестове,
  • Зелений Гай,
  • Вишневе.

Раніше РЕДПОСТ писав, що , в чотириповерховий житловий будинок в Київскому районі міста поцілила ракета С300, яка була випущена з території Бєлгородської області.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, харьков, агрессия россии
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