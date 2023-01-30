30.01.2023 08:04 Рита Парфенова

У житловому будинку у Харкові, в який влучила ракета, тривають рятувальні роботи, – ХОВА

29 січня близько 23:00 ворог завдав ракетний удар по центральній частині міста Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це в ранковому зведенні розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, військаові рф вдарили з ЗРК С-300. Ракета влучила у 4-х поверховий житловий будинок в Київському районі. Зруйновані верхні поверхи та дах будинку, сталася масштабна пожежа.



«На жаль, загинула літня жінка. Ще 3 мешканців будинку отримали поранення. О 3:20 пожежу було ліквідовано. Рятувальні роботи на місці ще тривають», – прокоментував Олег Синєгубов.

Раніше РЕДПОСТ публікував відео з місця події та коментар мера Ігоря Терехова щодо подробіць ракетного удару.



