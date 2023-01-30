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30.01.2023  08:04   Рита Парфенова

У житловому будинку у Харкові, в який влучила ракета, тривають рятувальні роботи, – ХОВА

29 січня близько 23:00 ворог завдав ракетний удар по центральній частині міста Харкова.

У житловому будинку у Харкові, в який влучила ракета, тривають рятувальні роботи, – ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це в ранковому зведенні розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, військаові рф вдарили з ЗРК С-300. Ракета влучила у 4-х поверховий житловий будинок в Київському районі. Зруйновані верхні поверхи та дах будинку, сталася масштабна пожежа.

«На жаль, загинула літня жінка. Ще 3 мешканців будинку отримали поранення. О 3:20 пожежу було ліквідовано. Рятувальні роботи на місці ще тривають», – прокоментував Олег Синєгубов.

Раніше РЕДПОСТ  публікував відео з місця події та коментар мера Ігоря Терехова щодо подробіць ракетного удару.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, харьков, хова, агрессия россии
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