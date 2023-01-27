На Харківщині енергетик забезпечував електрикою збройні формування рф

Колаборанта, який організовував розподіл та передачу окупантам енергетичних ресурсів України, взято під варту, йдеться слідство.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, у березні 2022 року начальник Балаклійського району з розподілу електроенергії АТ «Харківобленерго» активно співпрацював з окупантами.
Колаборант організовував роботу електророзподільних мереж на окупованій території району.
Енергетичні ресурси витрачалися на потреби збройних формувань держави-агресора, які захопили Балаклійський район.
Правоохоронці затримали колаборанта в порядку ст. 208 КПК України.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 45-річному чоловіку за фактом передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним і воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки викрила у Куп’янську колишніх посадовців регіональної філії Укрзалізниці після захоплення частини регіону добровільно приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації.
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