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27.01.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

Наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 26 січня близько 23:45 окупанти обстріляли з РСЗВ місто Куп’янськ. Зруйновано житловий будинок.
 
27 січня близько 02:20 російські військові обстріляли школу у селищі міського типу Кіндрашівка Куп‘янського району. Попередньо встановлено, що це була ракета типу С-300.
 
Протягом 26 січня ворог не припиняв обстрілювати прикордонне з рф місто Вовчанськ. Пошкоджено приватні будинки та торгівельний павільйон. Отримала поранення 60-річна жінка.
 
Прокурори та слідчі поліції продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими. Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині незаконно вирубували дерева.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков, харків
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