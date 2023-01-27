27.01.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 26 січня близько 23:45 окупанти обстріляли з РСЗВ місто Куп’янськ. Зруйновано житловий будинок.

27 січня близько 02:20 російські військові обстріляли школу у селищі міського типу Кіндрашівка Куп‘янського району. Попередньо встановлено, що це була ракета типу С-300.

Протягом 26 січня ворог не припиняв обстрілювати прикордонне з рф місто Вовчанськ. Пошкоджено приватні будинки та торгівельний павільйон. Отримала поранення 60-річна жінка.

Прокурори та слідчі поліції продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими. Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.



