25.01.2023 16:19

Чоловік став старостою села, співпрацюючи з ворогом на Харківщині

На Харківщині заарештовано колаборанта, а його застава пішла на користь ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 64-річний мешканець с. Борисівка Харківського району під час окупації села співпрацював окупантами, став, за їхньою пропозицією, у червні 2022 року, «старостою» села.

Представив «очільника» села російський військовий під час проведення урочистого «заходу», де колаборант оголосив про початок виконання своїх повноважень.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 7 жовтня 2022 року чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання.

Прокурори не погодились із рішенням, подали апеляційну скаргу, яка й була задоволена Харківським районним судом. який обрав зраднику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 107 360 гривень. Обвинувачений вказану суму вніс, вийшов на свободу та порушив покладені на нього процесуальні обов‘язки.

Окружна прокуратура звернулась до суду з клопотанням про звернення суми застави в дохід держави на підтримку Збройних Сил України та зміни запобіжного заходу. 24 січня 2023 року Харківський раойнний суд Харківської області задовольнив клопотання прокуратури та взяв під варту обвинуваченого. Внесена ним застава буде звернута в дохід держави на потреби української армії.



