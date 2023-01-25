25.01.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

Українців сповіщатимуть щодо перегляду їхніх персональних даних

Новація дозволить забезпечувати прозору роботу з реєстрами та покращить інформованість населення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У Міністерстві повідомили, що Урядом була ухвалена постанова, яка визначає новий порядок взаємодії між державними реєстрами у системі «Трембіта» та підключення до неї. Незабаром це дозволить системі фіксувати всі перегляди особистих даних українців.

Своєю чергою громадяни зможуть отримувати сповіщення у Дії про запити стосовно їхніх персональних даних. Наразі фахівці вже працюють над технічною реалізацією ухвалених змін.

Крім того, система сприяє отриманню даних із реєстрів, які відображаються в цифрових документах у Дії.

«Трембіта» – це національна система, яка об’єднує між собою електронні реєстри органів влади та забезпечує зв’язок між ними. Завдяки їй держреєстри обмінюються даними, що дозволяє громадянам отримувати більшість державних послуг онлайн.

Раніше РЕДПОСТ писав, що онлайн-послугами користуються 63% українців.



