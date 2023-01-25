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25.01.2023  15:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині затримали чоловіка, який перебував у розшуку

Зловмисник вчинив розбій, умисне вбивство і переховувався від правоохоронних органів, та був оголошений у розшук.

зловмисник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Правоохоронці повідомили, що в ніч з 3 на 4 липня 2021 року в місті Білопілля зловмисник разом з іншим учасником злочину з корисливих мотивів скоїв розбійний напад та заподіяв тяжкі тілесні ушкодження чоловіку. Від отриманих ушкоджень постраждалий помер. 
 
За даним фактом слідчим було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.
 
Відразу після вчинення злочину нападник почав переховуватись від правоохоронних органів. Він був оголошений у розшук відділенням поліції № 1 Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
 
25 січня 2023 року в ході відпрацювання території Харківської області працівники Управління карного розшуку спільно з працівниками полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області затримали 19-річного зловмисника. 
 
Наразі чоловік переданий ініціатору розшуку для подальшого проведення досудового розслідування.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік мало не вбив знайомого.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків, харьков
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