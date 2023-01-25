25.01.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині затримали чоловіка, який перебував у розшуку

Зловмисник вчинив розбій, умисне вбивство і переховувався від правоохоронних органів, та був оголошений у розшук.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Правоохоронці повідомили, що в ніч з 3 на 4 липня 2021 року в місті Білопілля зловмисник разом з іншим учасником злочину з корисливих мотивів скоїв розбійний напад та заподіяв тяжкі тілесні ушкодження чоловіку. Від отриманих ушкоджень постраждалий помер.

За даним фактом слідчим було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Відразу після вчинення злочину нападник почав переховуватись від правоохоронних органів. Він був оголошений у розшук відділенням поліції № 1 Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

25 січня 2023 року в ході відпрацювання території Харківської області працівники Управління карного розшуку спільно з працівниками полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області затримали 19-річного зловмисника.

Наразі чоловік переданий ініціатору розшуку для подальшого проведення досудового розслідування.



