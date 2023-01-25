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25.01.2023  16:25   Віталій Хінєвіч

У Харківській області тимчасово призупинили розмінування сільгоспугідь

Пониження температури навколишнього середовища не сприяють якісному виконанню робіт.

міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що на теперішній час основні зусилля саперів ДСНС направлені на розмінування об’єктів критичної інфраструктури, водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою забезпечення умов щодо їх відновлення.
 
«У разі настання прийнятних погодних умов, які дозволять безперешкодно проводити роботи з гуманітарного розмінування сільгоспугідь, виконання таких робіт буде поновлено. Жодна із отриманих заявок не залишиться невиконаною! Наголошуємо, що всі види робіт з гуманітарного розмінування територій всіх форм власності підрозділами ДСНС України виконуються безкоштовно!»,-зазначили в ДСНС.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Північній Салтівці проводять розбір завалів житлового будинку.
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  розмінування, харків, харьков
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