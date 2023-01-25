25.01.2023 16:25 Віталій Хінєвіч

У Харківській області тимчасово призупинили розмінування сільгоспугідь

Пониження температури навколишнього середовища не сприяють якісному виконанню робіт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що на теперішній час основні зусилля саперів ДСНС направлені на розмінування об’єктів критичної інфраструктури, водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою забезпечення умов щодо їх відновлення.

«У разі настання прийнятних погодних умов, які дозволять безперешкодно проводити роботи з гуманітарного розмінування сільгоспугідь, виконання таких робіт буде поновлено. Жодна із отриманих заявок не залишиться невиконаною! Наголошуємо, що всі види робіт з гуманітарного розмінування територій всіх форм власності підрозділами ДСНС України виконуються безкоштовно!»,-зазначили в ДСНС.



