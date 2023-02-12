12.02.2023 12:14 Рита Парфенова

У жилмасивах Харкова утруднене водопостачання: причини

У неділю, 12 лютого, в житлових масивах Рогань і Горизонт утруднена подача холодної води мешканцям житлових будинків

Причина нестачи тиску води в відсутністі подачі електроенергії на насосну станцію. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на комунальне підприємство «Харківводоканал».



На підпиємстві зазначили, що подача води до частини будинків житлових масивів Рогань та Горизонт утруднена або здійснюється на зниженому тиску.



Однак ситуація контрольована, фахівці виробничих служб вживають усіх необхідних дій для відновлення водопостачання на водопровідних спорудах у цьому районі.



Більшість споживачів забезпечено послугою, для мешканців багатоповерхових будинків, де вода тимчасово відсутня, видозмінено графік подачі води на верхні поверхи:

з 7:00 – 12:00;

з 17:00 – 22:00.

Підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал» за адресами:

вулиця Луї Пастера, 57;

вулиця Шарикова, 44-а.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відновили опалення харківських будинків після обстрілу.



