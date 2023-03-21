У Харкові судитимуть шанувальника «руського миру»

До суду передали справу стосовно харків’янина за фактом колабораційної діяльності.
Як повідомили РЕДПОСТ у прокуратурі Харкоіськох області, обвинувачуваний чоловік після повномасшабного вторгнення рф в Україну поширював в забороненій соціальній мережі дописи з типовими проросійськими наративами.
Зокрема, в цих публікаціях містився відеоролик, в якому так званий «радник ДНР» розповідає про те, що військовослужбовці полку «Азов» нібито розстріляли гуманітарну колону, яка прямувала «кормить наших русских людей-мариупольцев».
У поширених дописах представники зс рф представлені як «спасители», а військовослужбовці ЗСУ — як «нацисти».
Справу розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.
Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності 44-річному мешканцю села Липці, який розповідав, що «дуже скоро військові російські наведуть належний лад в Україні, і життя «укропів» зміниться на краще».
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