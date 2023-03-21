21.03.2023 13:55 Віталій Хінєвіч

Комунальники звернулися до харків'ян щодо експлуатації мереж водовідведення

Районні експлуатаційні ділянки комплексу «Харківводовідведення» щодня приймають та усувають понад 200 заявок на прочистку зовнішніх та внутрішніх мереж водовідведення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Щомісяця відбувається понад п'ять тисяч аварій та різного роду поломок на системах каналізації. Головна причина – недотримання мешканцями міста правил експлуатації каналізаційних мереж.

За повідомленнями аварійно-диспетчерської служби підприємства найбільша кількість заявок надходить від мешканців Салтівського, Шевченківського та Слобідського районів міста.

Про це повідомив начальник управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Валерій Харлан.

«Будівельні та харчові відходи, підгузки, поліетиленові пакети, ганчір'я, пластикові пляшки та різне побутове сміття – усе це деякі харків’яни викидають в унітаз, а наші співробітники дістають з забитих мереж.

Особливо звертаюся до тих, хто полюбляє опускати в каналізацію вологі серветки – не робіть цього, тому що саме ці предмети найчастіше створюють пробки та забивають внутрішньобудинкові системи. В результаті стоки не потрапляють до каналізаційних мереж, а заливають підвали та квартири на перших поверхах», - зазначив Валерій Харлан.

За його словами, на підприємстві роблять все можливе для вирішення існуючої проблеми — проводиться своєчасне прочищення системи водовідведення, насосного обладнання, оперативний виїзд аварійних бригад, до того ж, всі ці заходи дуже затратні. Тому зі свого боку просимо харків'ян дотримуватись простих правил користування мережами водовідведення.

«Міська каналізаційна система не розрахована на утилізацію сміття, тому в каналізацію і відкриті люки забороняється скидати предмети і речовини, що не розкладаються у воді. Такі дії призводять до зупинки роботи каналізаційних колекторів, після чого багато мешканців не зможуть користуватися послугами водовідведення та водопостачання доки не буде усунуто аварію.

У разі виникнення аварійної ситуації на мережах водовідведення забороняється проводити будь-який злив води в каналізацію, користуватися раковинами, умивальниками, унітазами, посудомийними та пральними машинами.

Також потрібно негайно повідомити в КП «Харківводоканал» про всі несправності системи водовідведення телефоном – 15-33. Дотримуючись цих простих правил, можна не лише забезпечити безперебійну роботу каналізаційної системи, значно збільшити термін її експлуатації, а й не створювати проблем собі та сусідам», - наголосив начальник управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем.

Раніше РЕДПОСТ писав, що будівельники відновлюють пошкоджені обстрілами житлові будинки.



