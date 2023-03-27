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27.03.2023  14:35   Віталій Хінєвіч

Харківські патрульні допомогли жінці, яка блукала вулицями міста

Вчора вночі під час патрулювання Немишлянського району міста правоохоронці помітили розгублену жінку.

жінка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Громадянка була у домашньому одязі, безпорадно блукала по вулиці та шукала прихисток.
 
Поліцейські розпитали громадянку і з'ясували, що вона проходила лікування в одній із лікарень. Жінка попросила допомоги охоронців порядку. Тож патрульні Олександр Канішов, Максим Шутка та Андрій Пазич заспокоїли громадянку та викликали бригаду швидкої. 
 
Бригада медиків стабілізувала її стан та ушпиталила.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом чоловік підірвався на міні.
 

Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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