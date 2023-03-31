31.03.2023 17:28 Дмитро Колонєй

У ГУР розповіли, на який час ведення війни вистачить ресурсів у росіян

На це питання дав відповідь представник воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, предстаник воєнної розвідки Андрій Черняк, характеризуючи наявну ситуацію та її прогнозуючи, зазначив наступне:

Російська армія виявилася нездатною вести стратегічні наступальні операції. Анонсований пропагандою впродовж кількох місяців так званий «великий наступ» обернувся для Росії «пшиком».

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Зараз росіяни намагаються будь-що вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, але отримані розвіддані дозволяють ЗС України вживати ефективних контрзаходів та завдавати окупантам максимальних втрат.

«Якщо говорити про інерційний сценарій, тобто такий, коли зберігатиметься нинішня інтенсивність бойових дій, то наявних ресурсів у росіян вистачить на ведення конвенційної війни у 2023-му та, можливо, у 2024 році. Якщо ж посилити санкційний тиск, то критичні труднощі в держави-агресора розпочнуться раніше», - наголосив Андрій Черняк.

Представник ГУР МО України також зазначив, що навіть зараз вплив санкцій на ВПК країни-агресора є дуже відчутним. Зараз росіяни зазнають найбільших втрат за весь час війни, а їхнє виробництво не здатне компенсувати це через брак комплектуючих.



