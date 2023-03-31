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31.03.2023  16:59   Дмитро Колонєй

Троє окупантів пограбували людей, погрожуючи вбити, на Харківщині

Чекають на суд загарбники, що пограбували мирних мешканців на трасі Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру у травні 2022 року під час окупації Ізюму троє військових 39-ої окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади, що відноситься до 68-го армійського корпусу Східного військового округу, зупинили автівку з двома цивільними.  
 
Російські армійці вистрелили з Калашникова поблизу передніх коліс автівки, а потім почали вимагати гроші у чоловіків, додавши, що у разі відмови вони вистрілять в них на ураження.   
 
Забравши у потерпілих грошові кошти, російські солдати пішли.  
 
Завдяки проведеним оперативним заходам правоохоронці встановили особи військових РФ: потерпілі опізнали їх. 
 
Обвинувачених судитимуть заочно у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області. 
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  пограбування, агрессия россии, харків
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