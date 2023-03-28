28.03.2023 16:56 Дмитро Колонєй

Окупанти продовжують поширювати фейки

Один з таких вкидів - відео, де невідомий в українській формі нібито стріляє по цивільному авто жінки з дитиною.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, розміщене нещодавно в мережі відео, на якому невідома особа в українській військовій формі начебто стріляє по цивільному авто жінки з малою дитиною, — є російським фейком і ворожою ІПСО. Це відео було нібито знято з реєстратора в авто жінки.

Про постановочність відео свідчать наступні аргументи:

Локація на окупованій території між Донецьком і Макіївкою: поворот із окружної дороги стрільбище днр; Одне з джерел вкиду — нік “Юрий Алексеич Z V”; Українські військові наносять на свої авто суцільні хрести. А на даному відео це хрести Вермахту; Реєстратори в Україні заборонені навіть в глибокому тилу та на заході України; Кузов автівки, на якій ніби то їдуть українські військові був виготовлений на росії та ніколи не поставлявся до України; Неякісний монтаж. На 1:35 військовий у безпосередній близькості від машини стріляє з автомата. Але гучних звуків пострілів немає. Вікно машини відкрите. Йшла розмова через вікно. Звуку закриття вікна немає. Коли машина їде назад знову чути, що вікно відкрите. Постріл був, бо на відео видно розліт гільз. В цей момент мав би бути хоч якийсь звук.

Цей ролик за примітивне виконання й показову фейковість навіть розкритикувала низка російських пропагандистів, телеграм-каналів і лідерів думок, а російське міністерство закордонних справ, яке спершу поширило це відео зі звинуваченнями українців у «нацизмі», миттю його прибрало.

Це сфабриковане відео виявилося черговою невдалою й огидною спробою ворожої ІПСО (інформаційно-психологічної спецоперації), як і попередні пропагандистські спроби рашистів дискредитувати ЗСУ. Росіяни намагаються і далі очорнити воїнів ЗСУ, показати їх жорстокими й неадекватними, а також створити конфлікт із представниками мусульманської спільноти. Цього разу — з кримськими татарами. З діалогу військового й жінки, що була за кермом, можна зрозуміти, що вона нібито належить до кримськотатарського народу.





Источник: ГУР МО України

