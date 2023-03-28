28.03.2023 16:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові впорядкувують території кладовищ

На харківських цвинтарях, територія яких не постраждала від обстрілів, почалася акція «Зелена весна».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що працівники КП «Ритуал» прибирають територію, вирубують паросль, вивозять сміття, фарбують огорожі, розчищають алеї та готують грунт під висадку квітів.

За словами головного інженера підприємства Михайла Маслія, для впорядкування територій кладовищ завезено пісок та підключена вода.

На підприємстві зазначили, що роботи з благоустрою неможливо виконати лише на міському кладовищі №17, на Окружній дорозі, територія якого потребує повного розмінування.

«Територія 17-го кладовища та його околиці є потенційно замінованими та вкрай небезпечними. Також просимо харків’ян не створювати натовпи на інших міських кладовищах та меморіальних комплексах, особливо напередодні великодніх свят та поминальних днів, бо загроза ракетних та артобстрілів теж існує», - зазначив Михайло Маслій.

Детальну інформацію про послуги КП «Ритуал» можна дізнатися у диспетчерській службі «1640» або у чат-боті



