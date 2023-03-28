28.03.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

У селах Куп'янського району відновлюють світло

Фахівці, незважаючи на складнощі, продовжують проводити ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківобленерго.

Повідомляється, що фахівці Великобурлуцького району електричних мереж відновили електропостачання в семи селах Великобурлуцької та Дворічанської громад: Водяному, Васильцівці, Плескачівці, Путниковому, Рідкодубі, Митрофанівці та Михайлівці. Як розповів начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв, через активні бойові дії пошкодження електромережі тут були значними: зруйновані опори, обірвані проводи, розбита ізоляція.

"Від деяких сіл до лінії фронту - не більше восьми кілометрів. Через це енергетикам було дуже важко працювати: заважали постійні обстріли, а також щільна замінованість території. Довелося чекати, поки сапери зроблять свою справу. Погодні умови також впливали на швидкість ремонтних робіт. Але попри надскладні умови нам вдалося впоратися та відновити електропостачання одразу в декількох селах Куп'янського району", - зазначив Євгеній Кривошеєв.

За його словами, світла в цих населених пунктах не було з моменту деокупації, а саме з вересня 2022 року.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники розповіли про проведені роботи у житловому районі.



