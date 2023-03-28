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28.03.2023  16:15   Віталій Хінєвіч

У селах Куп'янського району відновлюють світло

Фахівці, незважаючи на складнощі, продовжують проводити ремонтні роботи.

КОМУНАЛЬНИКИ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківобленерго.
 
Повідомляється, що фахівці Великобурлуцького району електричних мереж відновили електропостачання в семи селах Великобурлуцької та Дворічанської громад: Водяному, Васильцівці, Плескачівці, Путниковому, Рідкодубі, Митрофанівці та Михайлівці. Як розповів начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв, через активні бойові дії пошкодження електромережі тут були значними: зруйновані опори, обірвані проводи, розбита ізоляція.
 
"Від деяких сіл до лінії фронту - не більше восьми кілометрів. Через це енергетикам було дуже важко працювати: заважали постійні обстріли, а також щільна замінованість території. Довелося чекати, поки сапери зроблять свою справу. Погодні умови також впливали на швидкість ремонтних робіт. Але попри надскладні умови нам вдалося впоратися та відновити електропостачання одразу в декількох селах Куп'янського району", - зазначив Євгеній Кривошеєв.
 
За його словами, світла в цих населених пунктах не було з моменту деокупації, а саме з вересня 2022 року.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники розповіли про проведені роботи у житловому районі.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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