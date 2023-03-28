    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники розповіли про проведені роботи у житловому районі
28.03.2023  13:55   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники розповіли про проведені роботи у житловому районі

З початку року бригади служби зовнішніх водопровідних мереж аварійно-відновлювальних робіт Шевченківського району КП «Харківводоканал» ліквідували 147 аварій на водоводах та упорядкували 117 оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

Харківські комунальники
 
Як повідомив сьогодні, 28 березня, начальник районної служби Андрій Целогородцев, напередодні ремонтники провели комплекс відновлювальних заходів на ділянках трубопроводів холодного водопостачання на проспекті Людвіга Свободи.
 
«У першому випадку аварія сталася на водоводі діаметром 1000 мм, що забезпечує водопостачання мешканців Олексіївського житлового масиву. Досвідчені аварійники, маючи все необхідне для проведення ремонту, негайно розпочали усунення аварійної ситуації. Роботи проводилися без відключення харків'ян від водопостачання і впоралися у стислий термін. Під час проведення комплексних заходів на магістралі діаметром 300 мм для оперативного виявлення прихованої течії залучили фахівців лабораторії діагностики водопровідних мереж. І тут завдяки злагодженим діям ремонтників поставлене завдання виконали», - підсумував Андрій Целогородцев.
 
У понеділок бригади комплексу «Харківводопостачання» усунули 10 пошкоджень на міських трубопроводах.
 
Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків'яни можуть допомогти прибрати парк "Зелений гай" (фото).
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.03 ЖКГ Харків'яни можуть допомогти прибрати парк "Зелений гай" (фото)   28.03 ЖКГ У Харкові продовжують відновлювати житлові будинки 27.03 ЖКГ У Харкові перестануть діяти графіки дискретного регулювання опалення
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 