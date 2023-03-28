28.03.2023 13:55 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники розповіли про проведені роботи у житловому районі

З початку року бригади служби зовнішніх водопровідних мереж аварійно-відновлювальних робіт Шевченківського району КП «Харківводоканал» ліквідували 147 аварій на водоводах та упорядкували 117 оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 28 березня, начальник районної служби Андрій Целогородцев, напередодні ремонтники провели комплекс відновлювальних заходів на ділянках трубопроводів холодного водопостачання на проспекті Людвіга Свободи.

«У першому випадку аварія сталася на водоводі діаметром 1000 мм, що забезпечує водопостачання мешканців Олексіївського житлового масиву. Досвідчені аварійники, маючи все необхідне для проведення ремонту, негайно розпочали усунення аварійної ситуації. Роботи проводилися без відключення харків'ян від водопостачання і впоралися у стислий термін. Під час проведення комплексних заходів на магістралі діаметром 300 мм для оперативного виявлення прихованої течії залучили фахівців лабораторії діагностики водопровідних мереж. І тут завдяки злагодженим діям ремонтників поставлене завдання виконали», - підсумував Андрій Целогородцев.

У понеділок бригади комплексу «Харківводопостачання» усунули 10 пошкоджень на міських трубопроводах.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



