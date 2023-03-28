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28.03.2023  13:30   Віталій Хінєвіч

В Україні синоптики попередили про погіршення погоди

Прогнозуються пориви вітру та зниження температури повітря.

погода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
28 березня у більшості західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, на дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.
 
Пориви вітру 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с. 
 
Зміна погодних умов може призвести до порушення рух транспорту на окремих ділянках доріг.
 
Дані погодні умови відповідають І рівень небезпечності.
 
29-30 березня послаблення опадів (переважно у вигляді снігу) та вітру. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Зниження температури вночі до 0-7° морозу, вдень до 0-7° тепла (30 березня на заході та Одещині 6-11° тепла).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що синоптики представили шкалу, яка відображає зміни клімату.
 

Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода, синоптики
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