28.03.2023 13:30 Віталій Хінєвіч

В Україні синоптики попередили про погіршення погоди

Прогнозуються пориви вітру та зниження температури повітря.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

28 березня у більшості західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, на дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Пориви вітру 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с.

Зміна погодних умов може призвести до порушення рух транспорту на окремих ділянках доріг.

Дані погодні умови відповідають І рівень небезпечності.

29-30 березня послаблення опадів (переважно у вигляді снігу) та вітру. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Зниження температури вночі до 0-7° морозу, вдень до 0-7° тепла (30 березня на заході та Одещині 6-11° тепла).



