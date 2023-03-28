28.03.2023 16:10

Жінка на Харківщині загинула від осколків ворожих снарядів

На Харківщині ексгумували тіло ще однієї жертви агресора.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 19 березня 2022 року під час обстрілів з важкого озброєння окупаційної армії загинула 57-річна жінка з Ізюму, яка знаходилась біля свого будинку. Мешканка Харківщини отримала численні осколкові поранення, від яких померла. Сусіди поховали її на кладовищі. Місце поховання люди позначили табличкою з даними померлої.

28 березня 2023 року слідчі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області провели огляд, вилучили тіло загиблої та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



