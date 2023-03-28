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28.03.2023  16:10   

Жінка на Харківщині загинула від осколків ворожих снарядів

На Харківщині ексгумували тіло ще однієї жертви агресора.

Загинула від околків ворожих снарядів жінка на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції,  19 березня 2022 року під час обстрілів з важкого озброєння окупаційної армії загинула 57-річна жінка з Ізюму, яка знаходилась біля свого будинку. Мешканка Харківщини отримала численні осколкові поранення, від яких померла. Сусіди поховали її на кладовищі. Місце поховання люди позначили табличкою з даними померлої.
 
    28 березня 2023 року слідчі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області провели огляд, вилучили тіло загиблої та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. 
 
Загинула від околків ворожих снарядів жінка на Харківщині
 
    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про вилучення тіла чоловіка, який отримав осколкове поранення: на Харківщині.

 


Тэги:  смерть, ексгумація, харків, агрессия россии, труп
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