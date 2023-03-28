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28.03.2023  15:55   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Великодня

Для зручності пасажирів призначено додаткові залізничні рейси.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Для подорожей пропонуються такі напрямки:
 
  • До Одеси та зворотно поїзд №115/116 вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23.
  • До Львова та зворотно поїзд №191/192 здійснить рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40.
  • До Кривого Рогу та зворотно поїзд №175/176 вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу о 11:57.
  • До Дніпра та зворотно поїзд №179/180 здійснить рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00.
  • До Ковеля та зворотно поїзд №197/198 вирушить 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45. 
  • До Харкова та зворотно поїзд №163/164 здійснить рейс 2 травня. Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова об 11:27. 
  • Також поїзд №167/168 сполучить Львів з Одесою та навпаки 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14.
Квитки вже доступні онлайн: у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що шляховики в Ізюмському районі проводять ремонт дороги.
 

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця, поїзда
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