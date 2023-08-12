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12.08.2023  09:48   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова відремонтували ліфти на Холодній горі

Де саме працювали бригади підприємства, розповіли у КСП «Харківміськліфт».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КСП «Харківміськліфт», у Холодногірському районі фахівціпідприємства  виконали роботи з поточного ремонту та технічного обслуговування внутрішньобудинкових електромереж у житлових будинках на вулицях

  • Старопрудній,
  • Волонтерській,
  • Холодногірській та ін.

  

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, ліфти, харкіів
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