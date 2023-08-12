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12.08.2023  09:11   Дмитро Колонєй

Загарбники вбили жінку біля власного будинку на Харківщині

Поліція зафіксувала наслідки збройної агресії РФ на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацроліції, під вогнем окупантів перебували Куп'янськ, Петропавлівка, Новоосинове, Стрілеча, Вовчанські Хутори, Чернещина та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
 
Зранку 12 серпня 2023 року ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджений житловий будинок. Загинула 73-річна жінка, яка знаходилась на вулиці поблизу свого дому. 
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки, відкрито кримінальні провадження.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог безуспішні наступав на Харківщині.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, обстрел, харьков, агрессия россии
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